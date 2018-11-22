События

13:53 22.11.2018

В Грузии оставили в силе заочный приговор Саакашвили по делу об избиении экс-депутата

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Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, приговорившего экс-президента Грузии Михаила Саакаашвили заочно к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Как сообщил журналистам в четверг прокурор Арчил Ткешелашвили, апелляционный суд не удовлетворил ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания Саакашвили.

Тбилисский городской суд в июле заочно приговорил экс-президента Грузии к шести годам лишения свободы по обвинению в организации в 2005 году избиения сотрудниками спецназа депутата парламента Гелашвили в центре грузинской столицы. Гелашвили в 2005 году не раз публично критиковал Саакашвили, в том числе обвиняя его в присвоении чужого имущества.

Ранее Главная прокуратура Грузии предъявила экс-президенту страны ряд обвинений, связанных с превышением служебных полномочий на посту главы государства, рассмотрение которых продолжается.

Теги: #грузия #саакашвили
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