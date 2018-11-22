События

13:49 22.11.2018

Пизанская башня начала выпрямляться

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Пизанская башня начала выпрямляться

Угол наклона знаменитой "падающей" Пизанской башни становится все меньше, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на экспертов наблюдательной группы.

По их словам, 57-метровая башня за последние 20 лет выпрямилась на 4 см.

В 1990 году памятник закрыли для посещения туристов впервые за 800 лет, опасаясь, что конструкция не выдержит. К тому моменту верхняя часть башни отклонилась от вертикали на 4,5 метра. С 1993 по 2001 год специалисты пытались стабилизировать Пизанскую башню - их усилиями угол наклона удалось уменьшить на 45 см. Операция обошлась в 200 млн фунтов (225 млн евро).

"Би-би-си" напоминает, что башня стоит под углом с начала ее возведения - строительство было начато в 1173 году. Слой песка и глины, на котором стоит всемирно известный памятник, мягче с южной стороны, поэтому к тому моменту, когда строители дошли до третьего этажа, земля просела.

Теги: #пиза #пизанская_башня
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