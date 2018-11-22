Газета Hürriyet сообщила о компромате ЦРУ на саудовского кронпринца по делу Хашкаджи

В распоряжении ЦРУ имеется запись телефонного разговора, в ходе которого саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман лично требовал "заставить молчать" журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, директор ЦРУ Джина Хаспел в ходе визита в Анкару в октябре "дала понять", что существует запись телефонной беседы между наследным принцем Саудовской Аравии и его братом Халидом бин Салманом, который занимает пост посла Саудовской Аравии в США.

На записи слышно, как наследный принц требовал "заставить молчать Джамаля Хашкаджи как можно скорее", пишет газета Hürriyet. В телефонном разговоре стороны обсуждали "дискомфорт", который создает Хашкаджи своей критикой в адрес руководства королевства.

Он отмечает, что международное расследование этого дела, если бы его начали проводить, "могло бы раскрыть шокирующие доказательства, поскольку у ЦРУ есть намного больше записей телефонных разговоров, чем об этом известно общественности".

Журналист Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане.

В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их "безосновательными". Кроме того, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия "не позволит, чтобы кто-либо пытался навредить руководству" страны.