События

13:45 22.11.2018

Apple Pay удвоил мобильные покупки билетов в кинотеатры Multiplex

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За первый месяц использования Apple Pay в мобильном приложении сети кинотеатров Multiplex количество покупок билетов через iPhone увеличилось на 204%, сообщаила прес-служба ПриватБанка. По данным Multiplex и ПриватБанка, который обеспечивает поддержку сервиса, всего за месяц после внедрения сервиса среди пользователей мобильной техники Apple доля оплаченных с помощью Apple Pay билетов составила 63%.

В сентябре ПриватБанк впервые в Украине запустил простой, удобный и самый безопасный способ оплаты Apple Pay в мобильном приложении самой популярной сети кинотеатров Multiplex. «Метод оплаты Apple Pay может быть интегрирован для использования в любом мобильном приложении или интернет-магазине, который соответствует требованиям безопасности и техническим параметрам интеграции сервиса», – говорит член правления ПриватБанка Сергей Харитич.  

«После запуска Apple Pay в приложении, кроме роста конверсии и количества новых пользователей, мы получили и позитивный эмоциональный отклик среди наших клиентов, ведь оплата через сервис Apple Pay была одним из самых частых запросов среди наших гостей», – делится Максим Коркодым, руководитель отдела цифровых коммуникаций сети кинотеатров Multiplex.

Теги: #приватбанк #apple
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