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12:32 22.11.2018

Украина на ТКГ потребует от РФ распустить все структуры, созданные по итогам незаконных выборов на Донбассе

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Украина на ТКГ потребует от РФ распустить все структуры, созданные по итогам незаконных выборов на Донбассе

 Украинская сторона намерена требовать от РФ роспуска всех институций, созданных по результатам проведения 11 ноября нелегитимных выборов на неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на заседании Трехсторонней контактной группы в четверг, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Сегодня - первая, после проведения Россией псевдовыборов на оккупированном ею Донбассе, встреча в формате минских групп. Украина и весь цивилизованный мир не признают этого фарса… Украинская сторона сегодня на ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения минских соглашений. И будет требовать от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, все эти "парламенты" и "правительства", которые официально не признала даже сама РФ", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По ее словам, украинская сторона в четверг также намерена требовать немедленного создания в составе ТКГ пятой группы по границе – "по возвращению украинской границы под украинский контроль". Кроме того, украинская сторона требует немедленного открытия контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" на линии разграничения.

Также, по словам представителя президента, на встрече будет подниматься тема безопасности беспилотников СММ ОБСЕ, а также тема минной безопасности. "Мы ожидаем от СММ ОБСЕ, что наблюдательная миссия будет работать на всей территории Украины, включая оккупированные Донбасс и Крым", - добавила И.Геращенко.

Теги: #ткг #геращенко #донбасс #выборы
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Интерфакс-Украина
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