События

12:25 22.11.2018

Киев предложит освободить украинских политзаключенных Кремля в ответ на помилование российских наемников - И.Геращенко

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Киев предложит освободить украинских политзаключенных Кремля в ответ на помилование российских наемников - И.Геращенко

 Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что в четверг в Минске украинская сторона вновь предложит российской осуществить процедуру освобождения украинских политзаключенных в ответ на помилование российских наемников, осужденных в Украине.

"По заложникам, то и на Трехсторонней группе, и в гуманитарной подгруппе украинские представители напомнят россиянам, что мы ожидаем от них ответа на предложение отдать им российских наемников, осужденных в Украине, - в обмен на политзаключенных Кремля. Мы уже 9 месяцев ждем этого ответа. И мы готовы помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, украинская сторона готова провести очередной этап освобождения "немедленно и помиловать всех, кто подпадает под действия Минских соглашений, для освобождения наших".

Кроме того, И.Геращенко озвучила предложение 27 ноября забрать осужденных еще до начала войны за совершение уголовных преступлений, тех, кто находится в тюрьмах на неподконтрольной территории Донбасса и хочет отбывать наказание в Украине. "Омбудсмен Л.Денисова и представители ее офиса готовы 27 ноября забрать этих осужденных на КПВВ, которое предлагаем сегодня определить на гуманитарной группе", - добавила она.

Теги: #геращенко #заложники #ткг
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