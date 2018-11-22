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11:56 22.11.2018

Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ

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Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ

Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгения Марчука, ранее представлявшего страну в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в безопасностной группе. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе, в которой представлял Украину, о чем 2 октября сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Е.Марчук – бывший глава СБУ, экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО, экс-премьер-министр Украины, генерал армии.

Теги: #марчук #ткг #представитель
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