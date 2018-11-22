День внешней разведки Украины будет отмечаться 24 января - указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня внешней разведки 24 января, сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепление обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины постановляю: установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №381/2018 от 22 ноября опубликован на официальном сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.