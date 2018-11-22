События

11:32 22.11.2018

День внешней разведки Украины будет отмечаться 24 января - указ

1 мин читать
День внешней разведки Украины будет отмечаться 24 января - указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня внешней разведки 24 января, сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепление обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины постановляю: установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №381/2018 от 22 ноября опубликован на официальном сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #указ #порошенко #разведка
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко хочет инициировать введение при вузах курсов для получения ветеранами АТО и ООС новой специальности

Украинские десантники скоро получат оружие нового образца

Порошенко удовлетворен результатом учений десантников в Житомирской области

487 украинских десантников погибли в боях на Донбассе

Порошенко поручил позаботиться о семье пограничника, погибшего под колесами контрабандиста на Закарпатье

Порошенко: Задание Госпогранслужбы – гарантировать безопасность в условиях гибридной войны

Порошенко провел встречу с митрополитом Черкасским и Каневским УПЦ (МП)

Украина в Женеве примет участие во встрече государств-участников Конвенции о запрете противопехотных мин

Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Порошенко ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в Смеле

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина на ТКГ потребует от РФ распустить все структуры, созданные по итогам незаконных выборов на Донбассе

Киев предложит освободить украинских политзаключенных Кремля в ответ на помилование российских наемников - И.Геращенко

Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ

Начальник разведки батальона погиб на Донбассе

Вопрос работы заведения общепита в Доме профсоюзов нужно решать в правовом поле, полиция не допустит хулиганства - Крищенко

Полиция доставила в дежурную часть шестерых участников протеста у Дома профсоюзов в Киеве

Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн

В налоговой и таможне Черновицкой области проходят обыски

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 239 тонн гумпомощи

В Киеве в 2019 заменят аварийные теплосети новыми с теплоизоляцией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА