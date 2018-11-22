События

11:09 22.11.2018

Начальник разведки батальона погиб на Донбассе

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Начальник разведки батальона погиб на Донбассе

Начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона Виталий Кузнецов погиб в Крымском (Луганская обл.), в зоне боевых действий, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"В зоне боевых действий погиб еще один житель Франковска - майор Виталий Кузнецов... Начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона, он умер в Крымском (Луганская область), защищая всех нас", - написал мэр на странице в Фейсбуке.

По его словам, у Виталия в Ивано-Франковске осталась жена и два маленьких сына.

Р.Марцинкив выразил соболезнования семье погибшего.

Теги: #гибель #оос #разведчик
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