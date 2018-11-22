События

09:07 22.11.2018

В налоговой и таможне Черновицкой области проходят обыски

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В налоговой и таможне Черновицкой области проходят обыски

Обыски в служебных помещениях Главного управления Государственной фискальной службе (ГФС) и таможни в Черновицкой области провела Генеральная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в среду, указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте "орехов грецких".

В Генпрокуратуре напомнили, что в этом году на территории Черновицкой области обезврежена преступная организация, участники которой, используя аналогичные схемы экспорта орехов, нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Начальник ГУ ГФС в Винницкой области, его первый заместитель, а также подконтрольные руководители субъектов хозяйствования уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (соучастие в уклонении от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #таможня #сбу #обыски #гфс
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