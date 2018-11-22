Полиция доставила в дежурную часть шестерых участников протеста у Дома профсоюзов в Киеве

Правоохранители доставили в дежурную часть шестерых протестующих против открытия кафе в Доме профсоюзов в центре Киева, после установления их данных и дачи пояснений всех отпустили, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении указано, что 21 ноября в 22:07 в дежурную часть поступила информация о том, что неизвестные зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде Дома профсоюзов, где расположен заведение общепита, и принесли шины.

Прибывшие на место полицейские доставили в управление полиции шестерых человек. После установления их личных данных и дачи объяснений всех отпустили.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении правовой оценки произошедшему.

Как сообщалось, накануне вечером представители организации С14 устроили акцию против открытия кафе в Доме профсоюзов. В частности, они разрисовали фасад заведения.

На месте был адвокат Маси Найем. По его словам, сотрудники полиции применили в отношении него газовый баллончик. "Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление", - написал он в Фейсбуке.