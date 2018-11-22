События

09:53 22.11.2018

Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн

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 Американская "Сатанинская церковь" (Satanic Temple) достигла соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн из-за хоррор-сериала "Леденящие душу приключения Сабрины", сообщает The Guardian.

Сатанисты обвиняли компании в использовании копии созданной ими статуи Бафомета в нескольких выпусках шоу.

"Сатанинская церковь" рада объявить, что с Warner Bros и Netflix достигнуто соглашение по иску", - говорится в распространенном истцами заявлении. Они сообщили, что создатели сериала отметят авторство "Сатанинской церкви" в титрах уже отснятых эпизодов сериала. Остальные детали соглашения не разглашаются.

Warner Bros не выпускала заявление по урегулированию иска.

"Сатанинская церковь" ранее сообщала, что использует оккультную символику не для поклонения темным силам, а для пропаганды свободы вероисповедания, толерантности и борьбы с политическим лоббированием христианских организаций.

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины", основанный на одноименном комиксе, стартовал на Netflix в конце октября.

Теги: #сша #церковь #иск
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