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08:35 22.11.2018

В Киеве в 2019 заменят аварийные теплосети новыми с теплоизоляцией

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В Киеве в 2019 заменят аварийные теплосети новыми с теплоизоляцией

В Киеве в 2019 планируются масштабные замены аварийных сетей на новые с теплоизоляцией и со сроком безаварийной работы до 30 лет, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Уже в следующем году в столице выполнят переложение наиболее аварийных участков тепловых сетей, которые стали причиной аварийных ситуаций при запуске отопления. Сейчас завершается проектирование работ по замене сетей в наиболее проблемных микрорайонах и планируется соответствующее финансирование", – заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время заседания штаба по вопросам прохождения отопительного сезона и ликвидации аварии на тепловых сетях в среду.

По его словам тепловые сети Киева находятся в критическом состоянии.

"В этом году мы приняли очень своевременное решение о возвращении их в управление города и начала системной модернизации. Фактически мы спасаем теплоэнергетический комплекс, ведь еще несколько лет работы без надлежащего ремонта - и восстанавливать было бы нечего. В процессе работы мы выявили наиболее изношенные участки и планируем их комплексную замену на следующий год", - сказал П.Пантелеев.

Замглавы КГГА отметил, что наиболее проблемными с точки зрения состояния сетей на сегодня являются Шевченковский, Подольский, Оболонский, частично Святошинский и Соломенский районы.

"Старые трубопроводы будут заменены на новые, с предварительной теплоизоляцией, что обеспечит отсутствие теплопотерь. Срок их использования 25-30 лет, это срок безаварийного режима работы. Благодаря этому мы сможем значительно снизить аварийность, по которой происходят перебои с услугами. Однако для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и качественных услуг киевлянам необходимо выполнить тотальную модернизацию сетей и оборудования. Совместно с международными партнерами работаем над Концепцией развития теплоэнергетического комплекса, основанной на лучших мировых практиках с учетом киевской специфики", - добавил П.Пантелеев.

Теги: #киев #модернизация #теплосети #украина
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