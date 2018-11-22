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08:21 22.11.2018

В ДТП на Закарпатье погибло два человека, еще два пострадали

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В ДТП на Закарпатье погибло два человека, еще два пострадали

В дорожно-транспортном происшествии в Хустском районе Закарпатской области погибли два человека, еще двое получили политравмы, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"21 ноября в 17:02 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге между населенными пунктами Драгово и Золотарево Хустского района. Там, по пока неустановленным обстоятельствам, столкнулись два автомобиля Toyota Camry и Skoda Octavia. В результате ДТП оба водителя, жители с. Золотарево Хустского района 1990 и 1996 рождения, от полученных травм погибли на месте. Двое пассажиров с полученными политравмами были госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером.

Также сообщается, что на месте происшествия работали спасатели 10-й государственной пожарно-спасательной части Хуст, которые с помощью гидравлического оборудования WEBER деблокировали тела погибших из искореженных в дорожно-транспортном происшествии автомобилей.

Теги: #жертвы #дтп #украина #закарпатье
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