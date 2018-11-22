События

07:31 22.11.2018

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранения получил украинский военнослужащий

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За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранения получил украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил легкие ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Российские оккупационные войска не прекращают применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил легкие ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, вчера вечером, из минометов калибра 82-мм, враг обстреливал позиции ООС вблизи населенного пункта Гнутово. Опорный пункт наших войск у Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ", – добавили в штабе ООС.

С начала текущих суток, боевики огневой активности не проявлял.

По данным украинской разведки, 21 ноября, НВФ потеряли одного человека.

Теги: #оос #сводка #украина
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