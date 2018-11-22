Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять проект закона о бюджете-2019 в целом

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект о государственном бюджете (№9000) в целом, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в соцсети Facebook.

Помимо этого, комитет рекомендовал парламету принять в целом законопроект 9084 с поправками в Бюджетный кодекс, а также назначить Оксану Маркарову министром финансов.

Соответствующие решения комитет принял на заседании в четверг в 4 часа утра, начав рассматривать бюджетный законопроект в 15.30 в среду.