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07:22 22.11.2018

Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять проект закона о бюджете-2019 в целом

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Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять проект закона о бюджете-2019 в целом

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект о государственном бюджете (№9000) в целом, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в соцсети Facebook.

Помимо этого, комитет рекомендовал парламету принять в целом законопроект 9084 с поправками в Бюджетный кодекс, а также назначить Оксану Маркарову министром финансов.

Соответствующие решения комитет принял на заседании в четверг в 4 часа утра, начав рассматривать бюджетный законопроект в 15.30 в среду.

Теги: #бюджет #украина #законотворчество
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