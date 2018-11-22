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06:42 22.11.2018

Спецпрокурор Мюллер выступил против отсрочки тюремного заключения для экс-советника предвыборного штаба Трампа

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что негативно относится к отсрочке наказания для бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, приговоренного к 14 дням тюремного заключения, сообщает в среду американское издание "Хилл".

"Ходатайство было сделано подсудимым специально для задержки (отбывания его срока - ИФ). Он не предоставил необходимого юридического запроса, который мог бы привести к изменению сроков наказания", - приводит "Хилл" выдержки из заявления команды Р.Мюллера.

Адвокаты Дж.Пападопулоса направили запрос ранее в среду.

В 2017 году Дж.Пападопулос, который работал в группе международной политики предвыборного штаба Д.Трампа, признал себя виновным в том, что давал ложные показания ФБР о контактах с людьми в Лондоне, у которых, якобы была возможность устроить встречу Д.Трампа с представителями российского руководства перед выборами президента США в 2016 году.

Он был приговорен к 14 дням тюремного заключения, 200 часам общественных работ и 12 месяцам надзора. Ожидается, что Дж.Пападопулоса направят в место отбывания наказания 26 ноября.

Теги: #сша #срок #экс_советник #отказ
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