События

02:29 22.11.2018

Военные США получили больше полномочий для действий на южной границе

2 мин читать
Военные США получили больше полномочий для действий на южной границе

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис в среду заявил, что Белый дом предоставил его ведомству больше полномочий для защиты сотрудников Бюро таможенного и пограничного контроля США на южной границе страны, передает издание "Политико".

Издание напоминает, что приказ, подписанный главой аппарата Белого дома Джоном Келли, дает Дж.Мэттису право использовать военнослужащих на границе для выполнения более широкого спектра задач, однако только после поступления запроса от министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

"Сейчас у меня есть полномочия делать больше. Теперь мы посмотрим, о чем она (К.Нильсен - ИФ) меня попросит", - приводит издание слова Дж.Мэттиса.

"Мы не выполняем работу правоохранительных органов. У нас нет права на проведение арестов", - подчеркнул шеф Пентагона.

По его словам, военные в основном будут защищать пограничников путем возведения проволочных заграждений и других барьеров против нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в США.

"Они (военнослужащие - ИФ) не будут иметь при себе огнестрельного оружия", - сказал Дж.Мэттис.

Он пояснил, что, тем не менее, военные будут экипированы щитами и дубинками.

Глава Пентагона объяснил, что единственными обстоятельствами, при которых военные на некоторое время будут задерживать нелегалов, станут нападения мигрантов на пограничников. Затем военные передадут задержанных гражданским властям, добавил Дж.Мэттис.

"Политико" напоминает, что ранее Пентагон направил не менее 5,8 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

Теги: #сша #пентагон #граница #полномочия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп ответил на вопросы спецпрокурора Мюллера в письменном виде

Трамп отверг критику в адрес его дочери за использование личной почты при обсуждении рабочих вопросов

США и Южная Корея обсудили вопросы денуклеаризации КНДР - американский госдеп

США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола

США поддерживают кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола – Помпео

Northrop Grumman планирует модернизацию РН Antares под выполнение задач в новых миссиях - глава ГКАУ

США предложили Украине два фрегата, выведенные из состава их ВМС – Воронченко

Число жертв природных пожаров в Калифорнии выросло до 82 человек

Сенаторы США призвали голосовать против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола

Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция открыла дело из-за препятствования профдеятельности корреспондента Newsone в Харькове

Возле Дома профсоюзов в Киеве С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

В Запорожье трамвай протаранил маршрутку, пострадало 5 человек

Автодороги Украины, ранее блокированные владельцами авто на еврономерах, разблокированы

Порошенко выразил надежду, что в ближайшее время проблема международного аэропорта для Днепра будет решена

В Украине запретили оставлять детей в санаторных школах на каникулах

Продан сообщил, что на следующей неделе возвращается в Киев и готов прийти в САП

В налоговой и таможне Черновицкой области проходят обыски по делу о неуплате налогов при экспорте орехов

Польша отказалась от реализации спорной судебной реформы

Суд 22 ноября начнет рассматривать иск Януковича к Луценко и ГПУ за обвинения в присвоении $40 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА