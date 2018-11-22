Полиция открыла дело из-за препятствования профдеятельности корреспондента Newsone в Харькове

Полиция начала уголовное производство в связи с препятствованием журналистской деятельности харьковской корреспондентки телеканала Newsone Софии Кальницкой.

"Сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел во вторник вечером возле памятника Т.Шевченко, где проходила акция, посвященная Дню достоинства и свободы.

Лидер организации "Фрайкор" Георгий Тарасенко сорвал прямое включение С.Кальницкой, поскольку, по его мнению, телеканал занимается пропагандой сепаратизма и антиукраинских идей.

"Мы воюем против сепаратистов, мы не хотим видеть в своем родном городе пропаганду сепаратизма и антиукраинских идей", - заявил Г.Тарасенко.

С.Кальницкая в связи с этим обратилась с заявлением в полицию.