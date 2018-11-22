События

01:15 22.11.2018

Полиция открыла дело из-за препятствования профдеятельности корреспондента Newsone в Харькове

1 мин читать
Полиция открыла дело из-за препятствования профдеятельности корреспондента Newsone в Харькове

Полиция начала уголовное производство в связи с препятствованием журналистской деятельности харьковской корреспондентки телеканала Newsone Софии Кальницкой.

"Сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел во вторник вечером возле памятника Т.Шевченко, где проходила акция, посвященная Дню достоинства и свободы.

Лидер организации "Фрайкор" Георгий Тарасенко сорвал прямое включение С.Кальницкой, поскольку, по его мнению, телеканал занимается пропагандой сепаратизма и антиукраинских идей.

"Мы воюем против сепаратистов, мы не хотим видеть в своем родном городе пропаганду сепаратизма и антиукраинских идей", - заявил Г.Тарасенко.

С.Кальницкая в связи с этим обратилась с заявлением в полицию.

Теги: #newsone #украина #полиция #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Возле Дома профсоюзов в Киеве С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

В Запорожье трамвай протаранил маршрутку, пострадало 5 человек

Автодороги Украины, ранее блокированные владельцами авто на еврономерах, разблокированы

Порошенко выразил надежду, что в ближайшее время проблема международного аэропорта для Днепра будет решена

В полиции заявили о планах силового разблокирования перекрытых протестующими дорог в Украине

В холле Харьковской обладминистрации открыта доска патриотам, защитившим регион в 2014 году

Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили - Гройсман

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

Взрывотехники уничтожили 7 боеприпасов времен Второй мировой войны - ГСЧС

Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность незаконно приватизированный хлебокомбинат

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине запретили оставлять детей в санаторных школах на каникулах

Продан сообщил, что на следующей неделе возвращается в Киев и готов прийти в САП

В налоговой и таможне Черновицкой области проходят обыски по делу о неуплате налогов при экспорте орехов

Польша отказалась от реализации спорной судебной реформы

Суд 22 ноября начнет рассматривать иск Януковича к Луценко и ГПУ за обвинения в присвоении $40 млрд

Более 18 тыс грн штрафа заплатит харьковчанин за вождение в пьяном виде и попытку подкупить патрульных

Порошенко хочет инициировать введение при вузах курсов для получения ветеранами АТО и ООС новой специальности

Информация о минировании вокзалов и станций метро в Днепре оказалась ложной

На Донбассе в среду боевики 5 раз нарушали "режим тишины"

Четверо жителей Чернигова организовали подпольные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА