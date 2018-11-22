События

00:18 22.11.2018

Возле Дома профсоюзов в Киеве С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

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Возле Дома профсоюзов в Киеве С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

В Киеве возле Дома профсоюзов члены праворадикальной организации С14 устроили акцию против открытия кафе, сообщает интернет-издание "Громадське".

"В Телеграмм-канале С14 говорится, что правоохранители задержали и везут в отделение 7 человек. Участники акции разрисовали фасад заведения, также они облили шины неизвестным веществом, но не жгли их", – сказано в сообщении на сайте издания в ночь на четверг.

Сотрудница полиции, которая была на месте происшествия, отказалась комментировать инцидент.

"Я веду протокол осмотра места происшествия", - заявила она.

Адвокат Маси Найем рассказал, что он приехал в Дом профсоюзов по просьбе своего клиента - координатора С14 Сергея Мазура. Защитник отметил, что не знает о цели акции, а когда он уже приехал, то "какая-то история уже началась".

"Полиция решила, что их (участников акции - ИФ) будут тянуть в машину патрульной полиции. Я попросил этого не делать. Началась толкотня и они (полицейские - ИФ) пшикнули мне в лицо газовым баллончиком. Попали мне в лицо и глаза. Будем писать заявление", - рассказал М.Найем.

Теги: #киев #с14 #украина #акция_протеста
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