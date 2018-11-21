В Запорожье трамвай протаранил маршрутку, пострадало 5 человек

В Запорожье трамвай врезался в маршрутное такси с пассажирами, по предварительным данным пострадали 5 человек.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", дорожно-транспортное происшествие произошло в среду вечером в Шевченковском районе Запорожья.

На перекрестке ул. Героев 55-й бригады и пр.Моторостроителей трамвай протаранил пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.

В пресс-службе Нацполиции в Запорожской области подтвердили, что в аварии пострадали предварительно 5 человек, которые были госпитализированы.

О степени тяжести травм пострадавших информация пока отсутствует.

Видео и фотографии с места происшествия говорят о том, что основной удар пришелся в район кабины маршрутки, где находился водитель.

Спасатели ГСЧС оперативно смыли топливо, разлившееся по проезжей части из автобуса.

Ведется следствие.