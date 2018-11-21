Порошенко выразил надежду, что в ближайшее время проблема международного аэропорта для Днепра будет решена

Во время встречи президента Украины Петра Порошенко с мэром Днепра Борисом Филатовым в среду, глава государства выразил надежду, что в ближайшее время проблема международного аэропорта для Днепра будет решена.

"По моей просьбе в проект бюджета включена отдельная программа по строительству современного международного аэропорта в Днепропетровской области", - заявил П.Порошенко во время встречи.

Президент отметил, что последние несколько дней занимался вопросом привлечения в Украину очень мощных авиакомпаний и авиаперевозчиков.

"Мы тщательно обсудили, каким образом нам упростить доступ украинцев к безвизовому режиму и получить недорогие, надежные и высококачественные перевозки в первую очередь в страны Европы и Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что свое присутствие в Украине расширяют Ryanаir, а также в страну возвращается Wizz Air.

П.Порошенко отметил, что заинтересован в том, чтобы в перечень городов, из которых осуществляются регулярные авиаполёты, вошел Днепр. По словам президента, уже завершено обсуждение этого вопроса с правительством, премьер-министром, министром инфраструктуры и было решено поддержать просьбу городского головы и народных депутатов-мажоритарщиков, избранных от Днепра.

"Я твердо убежден, что это наша общая задача. В бюджете уже сейчас предусмотрено и, я надеюсь, будет проголосована соответствующая сумма на проектирование, строительство. Если будет необходимость, я уверен, что правительство также прислушивается к моим рекомендациям и будут выделены дополнительные средства из Государственного фонда регионального развития", - сказал П.Порошенко.

По словам главы государства, благодаря работе нового аэропорта ожидается увеличение пассажиропотока за три года три-пять миллионов. "Это означает, что жители Днепра, и не только Днепра, возможно Запорожья, Кривого Рога получат возможность путешествовать в 10-15 аэропортов Европы", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что ожидает активное участие Б.Филатова и общества в реализации проекта.

"Я рассчитываю на ваше активное участие, присущую вам позицию защиты интересов днепрян. Хотел бы, чтобы и с точки зрения юридической, и с точки зрения вопросов земли, и с точки зрения активного участия в проекте, и будучи заказчиками, и я не исключаю также поиска инвесторов, городские власти и вы как мэр также активно присоединитесь", - обратился П.Порошенко к мэру Днепра.

Глава государства поздравил днепрян "с твердой надеждой, что наконец в ближайшее время проблема международного аэропорта для Днепра будет решена".

БФилатов выразил президенту благодарность от себя и от всей территориальной громады.

"Действительно, проблема недорогих, качественных авиаперевозок не решалась все эти годы и я считаю, что вами проявлена политическая воля - она решит эту проблему. Спасибо, поскольку Днепр - это город, который остановил "русскую весну", это восточный форпост Украины и для нас очень важно, чтобы в новых исторических условиях все могли воспользоваться и безвизом, и вообще, чтобы Днепр стало воздушными воротами восточной Украины", - сказал мэр Днепра.

"Хотел бы сказать Вам слова благодарности, и не только Вам, но и народным депутатам, которые от территориальной общины представляют интересы нашего города и объединили свои усилия. Надеюсь, что этот проект будет реализован в кратчайшие сроки и вы можете рассчитывать на мэра, городской совет, на территориальную общину Днепра в реализации этого проекта", - заявил Б.Филатов.

Кроме того мэр Днепра на своей странице в Фейсбук отметил, что месторасположение аэропорта окончательно не определено.

"Могу лишь заверить, что аэропорт будет в самом наилучшем и правильном месте", – добавил Б.Филатов.

Как сообщалось, Кабинет министров предусмотрел 200 млн грн на строительство нового аэропорта "Приднипровье" на границе Днепропетровской и Запорожской областей в доработанном проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

В обнародованном на парламентском сайте проекте документа содержится соответствующая статья расходов на проектирование и строительство аэропорта "Приднепровье" в г.Соленое (Днепропетровская обл.) – 200 млн грн.

"В этом месте не будет проблем ни с собственностью, ни с влиянием непонятных лиц, ни с попытками диктата, кто должен летать. Это будет первый новый аэропорт в Украине. Он будет строиться со следующего года. Я уверен, что на протяжении двух, максимум трех лет, мы завершим этот объект",- заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на конференции в Киеве во вторник, 20 ноября.

По словам В.Омеляна, аэропорт будет строиться по модели государственно-частного партнерства.

"Государство берет на себя строительство взлетной полосы, а все остальное - частный инвестор. Также я хотел бы, чтобы подключались обладминистрации",- заявил министр.

Он отметил, что стоимость нового аэропорта сопоставима со строительством и реконструкцией Одесского аэропорта или аэропорта в Днепре, который рассматривался до этого.

В.Омелян также подчеркнул необходимость строительства новых региональных аэропортов на востоке – в Кропивницком и других городах.

Ранее председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов заявлял о внесенном в парламент предложении относительно выделения 1 млрд грн на строительство современного аэропорта в Днепре.

Министерство инфраструктуры ожидает выделения в 2019 году бюджетных средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожья, Ужгорода.