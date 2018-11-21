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21:48 21.11.2018

В Украине запретили оставлять детей в санаторных школах на каникулах

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В Украине запретили оставлять детей в санаторных школах на каникулах

Кабинет министров Украины принял положение о санаторных школах, которое запрещает родителям оставлять детей в таких заведениях на каникулы.

"В Украине продолжат работу санаторные школы, где могут получать среднее образование дети, требующие длительного лечения. Как будет происходить работа таких заведений, прописано в Положении о санаторной школе, которое сегодня, 21 ноября 2018 года, утвердило правительство Украины", - сообщила пресс-служба Министерства образования и науки в среду.

Согласно сообщению, обучение в санаторной школе происходит с индивидуальным подходом и в оздоровительно-щадящем режиме. Его определяет медико-педагогическая комиссия заведения, которая мониторит состояние здоровья и особенности развития каждого ребенка.

"Для тех учащихся, которые имеют трудности в обучении, положение предусматривает возможность проведения дополнительных индивидуальных, групповых занятий и консультаций", - уточняют в ведомстве.

Отмечается, что санаторные школы обеспечивают обучение для детей с такими видами заболеваний как сколиоз, сахарный диабет, малые и неактивные формы туберкулеза, заболевания сердечнососудистой системы, психоневрологические заболевания, хронические неспецифические заболевания органов дыхания и пищеварения.

Срок пребывания ребенка в интернате санаторной школы устанавливается индивидуально по назначению врачей. Как правило, он составляет не более года.

"Для того, чтобы усилить родительскую ответственность за детей, обучающихся в санаторных школах-интернатах, положение запрещает родителям оставлять детей в заведении на каникулы. В случае, если они хотят оставить детей в школе на выходные, родители должны сообщить об этом соответствующие социальные службы", - подчеркивается в сообщении.

Согласно положению, предельная наполняемость классов в санаторных школах составляет 20 учеников. Продолжительность урока - в зависимости от класса - от 35 до 45 минут, а для отдельных индивидуальных или групповых занятий - 20 и 40 минут соответственно.

Также для каждого из видов школ, в соответствии с заболеваниями их воспитанников, прописаны особенности организации обучения и лечения.

Теги: #каникулы #школы
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