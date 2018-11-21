В налоговой и таможне Черновицкой области проходят обыски по делу о неуплате налогов при экспорте орехов

Генеральная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины проводит ряд обысков в служебных помещениях Главного управления Государственной фискальной службе (ГФС) и таможни в Черновицкой области.

Как сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры, указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте "орехов грецких".

В Генпрокуратуре напомнили, что в этом году на территории Черновицкой области обезврежена преступная организация, участники которой используя аналогичные схемы по экспорту орехов, нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование, начальнику ГУ ГФС в Винницкой области, его первому заместителю, а также подконтрольным руководителям субъектов хозяйствования сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (соучастие в уклонении от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.