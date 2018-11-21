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21:39 21.11.2018

Польша отказалась от реализации спорной судебной реформы

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Польша отказалась от реализации спорной судебной реформы

Парламент Польши одобрил законопроект, направленный на отказ от проведения реформы Верховного суда, против которой выступил Евросоюз, сообщают в среду западные СМИ.

"Мы выполняем наши обязательства (в соответствии с требованием Еврокомиссии - ИФ)", - сказал министр юстиции страны Збигнев Зёбро, выступая перед парламентом.

Законопроект, направленный на отмену изменений, которые были приняты в соответствии с законом "О Верховном суде", был внесен в парламент правящей партией "Право и справедливость". Он был одобрен большинством голосов: за законопроект проголосовали 215 польских депутатов, 161 высказались против, и 24 воздержались.

Таким образом, спорная судебная реформа будет отменена в целях соблюдения законов ЕС.

В октябре этого года Европейский суд обязал польские власти приостановить реализацию национальной судебной реформы. Иск в Европейский суд был подан Еврокомиссией, которая решила начать разбирательство в отношении предполагаемого нарушения Польшей законодательства ЕС.

В правительстве Польши ранее отмечали, что закон "О Верховном суде" нацелен на борьбу с коррупцией и другие преобразования, которые сделают судебную систему более современной.

В Евросоюзе, однако, уверены, что такая реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. С тех пор, как был принят закон "О Верховном суде", были уволены более 20 судей, возраст которых превышал 65 лет.

Теги: #польша
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