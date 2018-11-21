Суд 22 ноября начнет рассматривать иск Януковича к Луценко и ГПУ за обвинения в присвоении $40 млрд

Печерский районный суд Киева 22 ноября начнет рассматривать иск экс-президента Украины Виктора Януковича к генеральному прокурору Юрию Луценко и Генпрокуратуре о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Согласно информации на сайте суда, заседание начнется в 11:30. Судья – Вита Бортницкая.

Поводом для подачи иска стало то, что Ю.Луценко 23 мая 2018 года на Генеральной ассамблее ООН заявил о присвоении В.Януковичем и другими лицами более $40 млрд и о возвращении в госбюджет Украины $1,5 млрд.

"Это было сделано умышленно и с осознанием, что распространяемая информация является вполне недостоверной. Эта информация была также продублирована на официальном сайте ГПУ и в Facebook", - отмечает управляющий партнер адвокатского объединения "Авер Лекс" Ольга Просянюк, которая представляет интересы В.Януковича.

Данный иск поступил в Печерский суд 23 июня 2018 года. Подготовительное заседание состоялось 13 сентября.