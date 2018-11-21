Информация о минировании вокзалов и станций метро в Днепре оказалась ложной

Специалисты обследовали территорию двух железнодорожных вокзалов, автовокзала и станций метро в городе Днепр после сообщений о минировании, информация не подтвердилась.

Как сообщается на странице полиции Днепропетровской области в Фейсбуке, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

В полиции уточнили, что для обследования территории Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали 393 человека. Всего же с территории трех вокзалов (Центрального, Южного и автовокзала) полицейские эвакуировали 753 человека.

Как сообщалось, в среду днем в полицию поступило сообщение о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также нескольких станций метрополитена.