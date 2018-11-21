На Донбассе в среду боевики 5 раз нарушали "режим тишины"

На Донбассе с сначала среды по состоянию на 18:00 боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. В районе Красногоровки захватчики провоцировали украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Вблизи Крымского незаконные вооруженные формирования дважды применяли ручные противотанковые гранатометы, а также открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил неподалеку Славного и Новозвановки.

"Подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено", - сказано в сводке.