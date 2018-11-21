Четверо жителей Чернигова организовали подпольные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Чернигове масштабное производство и сбыт поддельной алкогольной продукции.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ на странице в соцсети "Фейсбук", правоохранители установили, что четверо жителей Чернигова обустроили в складских зданиях одной из оптовых баз и гаражных помещениях частных домов подпольные цеха по изготовлению фальсификата.

"Производство контрафактного алкоголя происходило в антисанитарных условиях с использованием сырья сомнительного происхождения. Готовую продукцию дельцы сбывали под видом марок известных отечественных и иностранных брендов через сеть предприятий торговли, расположенных на территории региона", - сказано в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий в "производственных цехах" правоохранители обнаружили почти 5 тыс. литров этилового спирта и более 6 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. Также обнаружена партия контрафактных табачных изделий.

По предварительным оценкам стоимость изъятого товара по ценам "черного рынка" составляет примерно 3 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Проверяется информация о незаконном сбыте фигурантами дела подакцизных товаров на временно оккупированной территории Украины.