События

18:00 21.11.2018

Четверо жителей Чернигова организовали подпольные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя

1 мин читать
Четверо жителей Чернигова организовали подпольные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Чернигове масштабное производство и сбыт поддельной алкогольной продукции.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ на странице в соцсети "Фейсбук", правоохранители установили, что четверо жителей Чернигова обустроили в складских зданиях одной из оптовых баз и гаражных помещениях частных домов подпольные цеха по изготовлению фальсификата.

"Производство контрафактного алкоголя происходило в антисанитарных условиях с использованием сырья сомнительного происхождения. Готовую продукцию дельцы сбывали под видом марок известных отечественных и иностранных брендов через сеть предприятий торговли, расположенных на территории региона", - сказано в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий в "производственных цехах" правоохранители обнаружили почти 5 тыс. литров этилового спирта и более 6 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. Также обнаружена партия контрафактных табачных изделий.

По предварительным оценкам стоимость изъятого товара по ценам "черного рынка" составляет примерно 3 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Проверяется информация о незаконном сбыте фигурантами дела подакцизных товаров на временно оккупированной территории Украины.

Теги: #контрафакт #сбу #алкоголь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ пресекла деятельность межрегиональной группы, взламывавшей автоматизированные банковские системы

СБУ блокировала канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, организованный сторонниками ИГИЛ

СБУ задержала завербованного ФСБ РФ киллера во время подготовки к убийству херсонского активиста

На Луганщине СБУ блокировала контрабанду оружия из района проведения ООС в РФ

В Запорожской области задержали группу вымогателей, в состав который входили бывшие и действующий полицейские

СБУ разоблачила семерых украинских специалистов на незаконном ремонте военных самолетов в Африке

Воевавший в "Оплоте" россиянин приговорен к 10 годам лишения свободы

В "псевдореспубликах" Донбасса при подсчете голосов на фейковых довыборах пришли к противоречащей здравому смыслу математике – СБУ

СБУ разоблачила на Волыни инспектора погранслужбы, получавшего взятки за контрабанду сигарет в страны ЕС

Контрактник ВСУ в Херсонской области продавал взрывчатку и патроны - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд 22 ноября начнет рассматривать иск Януковича к Луценко и ГПУ за обвинения в присвоении $40 млрд

Более 18 тыс грн штрафа заплатит харьковчанин за вождение в пьяном виде и попытку подкупить патрульных

Порошенко хочет инициировать введение при вузах курсов для получения ветеранами АТО и ООС новой специальности

Информация о минировании вокзалов и станций метро в Днепре оказалась ложной

На Донбассе в среду боевики 5 раз нарушали "режим тишины"

В Минюсте намерены расширить практику ношения "электронного браслета"

Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт

"АвтоЕвроСила" объявила о прекращении первого этапа акции и разблокировании дорог

Каждый четвертый европеец поддерживает популистов

Пожар во Львовской областной клинической больнице ликвидирован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА