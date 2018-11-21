Каждый четвертый европеец поддерживает популистов

Более 25% жителей европейских стран поддерживают представителей популистских партий, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по инициативе газеты "Гардиан".

Отмечается, что поддержка популистов среди европейцев за последние 20 лет увеличилась в более чем три раза. Так, в 1998 году лишь около 7% жителей Европы разделяли идеи представителей популистских движений.

"Не так давно популизм был феноменом на задворках политики, теперь он вошел в число основных политических направлений. Некоторые из последних политических событий, такие как референдум по Brexit и избрание Дональда Трампа, нельзя понять, если не принимать во внимание тот факт, что идеи популизма набирают популярность", - сказал один из ведущих исследователей этого проекта Маттейс Рудюижн из Амстердамского университета.

Согласно исследованию, наибольшее число популистов в настоящее время сосредоточено в кабинетах министров в Болгарии, Польше, Чехии, Венгрии и Италии.

Исследование проводилось изданием "Гардиан" совместно с более чем 30 ведущими политическими экспертами, которые анализировали успехи популистских партий на национальных выборах в 31 европейской стране - в 28 странах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии и Исландии - за последние два десятилетия.

В работе также отмечается, что исследователи понимали под понятием "популистские партии" - "это партии, которые поддерживают совокупность идей о том, что общество по сути разделено на две однородные и антагонистические группы: одна из них - это "чистый народ", а вторая - "коррумпированная элита". Согласно указанному определению, популистские партии "утверждают, что политика должна быть выражением "общей воли" народа".