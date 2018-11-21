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15:07 21.11.2018

Пожар во Львовской областной клинической больнице ликвидирован

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Пожарные ликвидировали возгорание в здании Львовской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В общей сложности пожарные вывели и эвакуировали из здания 481 человека – пациентов, персонала и посетителей.

На ликвидации возгорания работали 93 сотрудника Главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, тушение пожара усложнялось сильной задымленностью на чердаке здания, кроме того, огонь быстро распространялся по пустотам в кровле.

Как сообщалось, около 11.30 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на крыше здания Львовской областной клинической больницы по улице Черниговской, 7 во Львове, были эвакуированы персонал и пациенты.

Причины пожара и суммы убытков устанавливают.

Теги: #львов #больница #пожар
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