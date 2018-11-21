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15:01 21.11.2018

Украинские десантники скоро получат оружие нового образца

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Украинские десантники скоро получат оружие нового образца

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в кратчайшие сроки получат новые образцы оружия, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Темпы перевооружения на новые образцы оружия не в полной мере отвечают нуждам. Хочу заверить вас, что государство сделает все, чтобы решить эти проблемы в кратчайшие сроки", - заявил П.Порошенко в ходе встречи с составом подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ после завершения учений в Житомирской области в среду.

По его словам, уже проведены короткие совещания с представителями Министерства обороны, руководством Генерального штаба, "поставлены задачи о внесении соответствующих предложений, будут даны соответствующие указания украинскому правительству, обращения к парламенту".

"Я заявляю: украинская армия всегда будет иметь полную поддержку верховного главнокомандующего", - добавил П.Порошенко.

Он отметил, что в 2019 году Десантно-штурмовые войска получат как отечественные, так и иностранные образцы техники.

"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений Десантно-штурмовых войск бронетранспортерами… и самыми лучшими образцами иностранных, грузовых и специальных автомобилей, командно-штабными машинами "Свитязь", противотанковыми ракетными комплексами… в том числе Javelin ", - сказал П.Порошенко.

При этом он сообщил, что за последние годы Десантно-штурмовые войска получили около 150 новых образцов вооружения и военной техники.

"В рамках материально-технической помощи от наших иностранных партнеров поступило около 40 единиц бронированных и санитарных автомобилей типа Hummer", - указал глава государства.

Теги: #порошенко
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