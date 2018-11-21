Порошенко удовлетворен результатом учений десантников в Житомирской области

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины готовы к выполнению заданий любой сложности, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Результаты учений свидетельствуют о готовности войск к выполнению заданий по обороне государства любой сложности. Удовлетворен взаимодействием, которое продемонстрировали участники этих маневров… И авиация Сухопутных войск, и Воздушные силы, и Силы специальных операций были задействованы в сегодняшних учениях, и выполнили свою работу на отлично", - заявил П.Порошенко в ходе встречи с составом подразделения десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины после завершения учений в Житомирской области в среду.

Глава государства подчеркнул, что некоторые элементы, выполнявшиеся на учениях в среду, отрабатывались на практике впервые.

"Я умышленно пригласил на эти учения большую группу журналистов. Пусть весь украинский народ, пусть наши друзья за границей, да и наши враги, видят, как изменились, как укрепились Десантно-штурмовые войска Украины", - сказал П.Порошенко.