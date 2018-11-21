В полиции заявили о планах силового разблокирования перекрытых протестующими дорог в Украине

В Национальной полиции Украины заявляют о намерениях разблокировать движение по дорогам, перекрытым протестующими владельцами нерастаможенных автомобилей.

"Предостерегаем: в случае нарушений законодательства Украины к нарушителям будут применены предусмотренные законодательством мероприятия полицейского принуждения… В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций - к правонарушителям будут применяться предусмотренные законом меры", - говорится в сообщении, размеценном на сайте Нацполиции в среду.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что полиция будет действовать в рамках закона, но "в случае неповиновения – жестко".

"Либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили право на протест в ограничение прав других. Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения – жестко", - написал глава МВД в Твиттере.

По данным полиции, по состоянию на среду полиция уже открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках ст.279 Криминального кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы. Такие производства открыты по факту блокирования дорог в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

Полиция призывает водителей нерастаможенных транспортных средств проводить акции протеста в рамках правового поля, не в нарушение прав других граждан "Каждый гражданин имеет гарантированное Конституцией Украины право на мирный протест. В то же время обязанностью органов государственной власти, в частности Нацполиции, является не только обеспечение прав участников таких мирных собраний, но и недопущение нарушения конституционных прав других граждан, которые не являются участниками этих массовых мероприятий. В частности, их права на свободное передвижение", - говорится в сообщении.

В Национальной полиции сообщили, что в массовых мероприятиях водителей транспортных средств на еврономерах по состоянию на утро среды в целом по Украине приняли более тысячи человек. "Наибольшее количество зафиксировано в Днепропетровской (160 человек/90 авто), Житомирской (100 человек/50 авто), Львовской (150 человек/70 авто) и Черниговской областях (150 человек/82 авто)", - говорится в сообщении.

Движение на автодорогах из-за их блокирования водителями нерастаможенных автомобилей, по данным полиции, остается частично ограниченным в 7 областях.

Как сообщалось, общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили, поскольку те предусматривают отмену коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.

Во вторник протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрыли ряд дорог государственного значения в 16 областях. На следующий день в "Укравтодоре" сообщили о завершении акций протеста с перекрытием дорог в 9 областях и продолжении в 7. Позже эту цифру подтвердили в Национальной полиции, в то же время "Укравтодор" сообщил, что по состоянию на 12:00 протестующие владельцы нерастаможенных автомобилей блокировали движение в 20 местах в 15 областях Украины.