События

14:42 21.11.2018

В холле Харьковской обладминистрации открыта доска патриотам, защитившим регион в 2014 году

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В холле Харьковской областной государственной администрации состоялось открытие памятной доски, посвященной людям, которые защищали город и область в 2014 году.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, доска с надписью "Патриотам, которые защитили в 2014 году город и область от российских захватчиков и сепаратистов" установлена на колонне возле лестницы.

Как отметил координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, это доска - как активистам Майдана, так и волонтерам, и добровольцам, ушедшим на фронт, и всем харьковчанам, которые так или иначе защищали регион от "русской весны".

Доску освятил "священник харьковского Евромайдана", отец Виктор Маринчак.

Писательнице Нина Виноградская, попросившая слова, заявила, что целесообразнее было бы установить доску на здании обладминистрации, где ее могли бы увидеть прохожие и любой человек мог бы положить к ней цветы, тогда как в холл облгосадминистрации вход ограничен.

"Мы предлагали такой вариант, на входе в здание обладминистрации. Но нам сказали, что здесь (в холле - ИФ) это возможно, там - нет... Мы увидели, что одна мемориальная доска здесь есть (бойцам спецподразделения "Ягуар", освободивших здание обладминистрации в апреле 2014 года - ИФ) и симметрично можно поставить вторую. Нас попросили, чтобы она была такого же формата, такого же дизайна, чтобы они были в одном стиле", - объяснил В.Чистилин корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #харьков
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