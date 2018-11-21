Протестующие в среду блокировали дороги в 20 местах в 15 областях

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") сообщает, что протестующие против принятия законопроектов №8487 и №8488 блокировали в среду движение по дорогам государственного значения в 20 местах в 15 областях Украины.

Как сообщается на официальном сайте госагентства, по состоянию на 12.00 продолжались акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта в Волынской области на 140 км дороги М-19 "Доманово - Ковель – Черновцы" (с.Княгининок Луцкого района), в Житомирской на 126 км трассы М-06 "Киев – Чоп" (поворот на с.Гадзинка) и 144 км трассы М-07 "Киев - Ковель – Ягодин" (поворот на Грозино) путем движения по пешеходным переходам.

В Киевской области перекрывали движение на 76 км трассы М-03 "Киев - Харьков – Должанский" и 79 км дороги М-05 "Киев – Одесса" с периодическим пропуском транспорта. В Кировоградской области перекрывали дорогу Н-14 Александровка - Кропивницкий – Николаев на 76 км (с.Степное).

Во Львовской области трассу М-06 Киев – Чоп перекрывали в двух местах – на 500 км (с.Старый Милятин Бусского района) и 585 км (с.Розвадов Николаевского района). В Одесской области перекрывали трассу М-05 Киев – Одесса на 450 км (в 50 км от Одессы), в Полтавской – трассу М-03 "Киев - Харьков – Должанский" на 332 км путем движения по пешеходному переходу.

В Ровенской области перекрывалась трасса М-06 "Киев – Чоп" на 322 км (у АЗС "Сокар") и трасса М-07 "Киев - Ковель – Ягодин" на 307 км. В Сумской области была акция протеста с перекрытием на 221 км дороги Н-07 "Киев – Сумы", в Тернопольской – на 154 км трассы М-12 "Стрый - Тернополь – Кропивницкий", в Харьковской – на 472 км дороги М-03 "Киев - Харьков – Должанський" (пгт Песочин), в Херсонский – на 206 км дороги М-14 "Одесса - Мелитополь – Новоазовск" и 57 км дороги Р-47 "Херсон - Новая Каховка – Геническ".

В Хмельницкой области протестующие перекрывали Н-03 "Житомир – Черновцы" на 285 км (с.Смотрич, Каменец-Подольского района), в Черновицкой – на 303 км той же догори (с.Атаки Хотинского района), в Черниговской перекрывали автодорогу М-01 "Киев - Чернигов - Новые Яриловичи" на 223 км (у КПП "Новые Яриловичи).

По данным "Укравтодора", начало акций протеста пришлось на промежуток с 10:30 до 11:15.

Позже поступила информация о прекращении некоторый акций, в частности, у ПП "Новые Яриловичи".

Кроме того, в Госагентстве напоминают, что протестующие против установленных тарифов на газоснабжение в г.Смела Черкасской области проводят с 19 ноября свою акцию на км 207 авторогоги Н-01 "Киев – Знаменка" на выезде из Смелы в направлении Знаменки.

В то же время, в Национальной полиции сообщают, что движение на автодорогах из-за блокирования дорог водителями нерастаможенных автомобилей, остается частично ограниченным в 7 областях: Волынской (с.Княгинино, трасса М-19), Житомирской (с.Грозино, М-07; с.Березино, М-06), Кировоградской (с.Степное, Н-14), Львовской (с.Розвадов и с.Милятин, М-06), Одесской (Беляевский район, с.Дачное, М-05), Полтавской (г.Кременчуг) и Черниговской областях (ПП "Яриловичи, М-01). Суммарное количество участников составляет более тысячи человек.

Как сообщалось, общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили, поскольку те предусматривают отмену коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.

Во вторник протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрыли ряд дорог государственного значения в 16 областях. На следующий день в "Укравтодоре" сообщили о завершении акций протеста с перекрытием дорог в 9 областях и продолжении в 7.