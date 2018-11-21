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14:12 21.11.2018

За пять дней протестов "желтых жилетов" во Франции погибли два человека, более 600 получили ранения, 95 из них - сотрудники полиции

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За пять дней протестов "желтых жилетов" во Франции погибли два человека, более 600 получили ранения, 95 из них - сотрудники полиции

Несколько тысяч французов продолжают протестовать против повышения цен на топливо, сообщают местные СМИ.

По данным МВД Франции, в среду утром по всей стране насчитывалось примерно 340 акций протеста, в них принимали участие более 7 тыс. человек. Между тем, в министерстве отметили, что эти данные не точные.

В частности, в среду протестующие, получившие прозвище "желтые жилеты", заблокировали своими автомобилями участки автомагистралей рядом с Бордо, а также в коммунах Вирсак и Сент-Андре-де-Кюбзак на юге Франции.

Отмечается, что число подобных акций значительно снизилось по сравнению с минувшими выходными, на которые пришелся пик протестного движения.

Массовые акции против повышения цен на топливо начались в субботу, в них приняли участие около сотни тысяч человек. Согласно данным МВД Франции, за пять дней во время протестов погибли два человека, более 600 получили ранения, 95 из них - сотрудники полиции. В общей сложности с субботы французская полиция задержала около 600 человек.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что урегулировать ситуацию с акциями протеста можно только путем диалога. "Через диалог мы сможем выйти из этой ситуации", - сказал он.

Между тем, глава МВД Кристоф Кастанер распорядился, чтобы полиция начала разгонять участников акций протеста, которые блокируют автомагистрали, в особенности рядом с топливными складами.

Теги: #франция #протесты
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