События

13:55 21.11.2018

Французы пятый день протестуют против повышения цен на бензин

1 мин читать
Французы пятый день протестуют против повышения цен на бензин

Несколько тысяч французов продолжают протестовать по всей стране против повышения цен на топливо, сообщают местные СМИ.

По данным МВД Франции, в среду утром по всей стране насчитывалось примерно 340 акций протестов, в них принимали участие более 7 тыс. человек. Между тем, в министерстве отметили, что эти данные не точные.

В частности, в среду протестующие под названием "Желтые жилеты" заблокировали своими автомобилями участки автомагистралей рядом с Бордо, а также в коммунах Вирсак и Сент-Андре-де-Кюбзак на юге Франции.

Отмечается, что число подобных акций значительно снизилось по сравнению с минувшими выходными, на которые пришелся пик протестного движения.

Массовые акции против повышения цен на топливо начались в субботу, в них приняли участие около сотни тысяч человек. Согласно данным МВД Франции, за пять дней во время протестов погибли два человека, более 600 получили ранения, 95 из которых - сотрудники полиции. В общей сложности с субботы французская полиция задержала около 600 человек.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что урегулировать ситуацию с акциями протеста можно только путем диалога. "Через диалог мы сможем выйти из этой ситуации", - сказал он.

Между тем, глава МВД Кристоф Кастанер распорядился, чтобы полиция начала разгонять участников акций протеста, которые блокируют автомагистрали, в особенности рядом с топливными складами.

Теги: #франция #бензин #протесты
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Франции стартует Неделя украинского кино "Украина в фокусе"

Французы продолжают протесты против повышения цен на топливо

Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше

Около 50 человек пострадали во Франции, протестуя против роста цен на топливо

Участница акции протеста против повышения цен на топливо во Франции погибла под колесами автомобиля

Макрон: Европе нужна единая армия, чтобы быть союзниками, а не вассалами США

Президент Франции надеется на победу в мире духа примирения над цинизмом и раскатами орудий

Мировые лидеры собираются в Париже

Планы президента Франции чествовать маршала Петена вызвали полемику в стране

До восьми человек могли погибнуть при обрушении двух домов в Марселе

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области снова перекрыли два участка трассы "Киев-Чоп"

Движение через погранпункт в Новых Яриловичах на границе с Беларусью восстановлено

В хирургическом корпусе Львовской областной больницы возник пожар

Гройсман поручил Мининфраструктуры отработать возможность обеспечения детей светоотражающими средствами

Горбатюк о расследовании дел Майдана: Мы перешли экватор, идем к завершению, но много ещё надо сделать

Рада отказалась разрешить гражданам с оккупированных территорий регистрировать брак за один день

Украина намерена договориться со Шри-Ланкой об освобождении от оформления виз граждан с дипломатическими и служебными паспортами

Кинорежиссер Жан-Люк Годар отказался сотрудничать с Эрмитажем из-за дела Сенцова

Руководители Украины поздравили десантников с профессиональным праздником

В ближайшие дни в Украине будет относительно холодно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА