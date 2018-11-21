События

13:48 21.11.2018

Во Львовской области снова перекрыли два участка трассы "Киев-Чоп"

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Сторонники организации "Авто Евро Сила" второй день проводят пикеты на автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

По данным полиции, по несколько десятков участников протеста ходят по пешеходным переходам в селах Старый Милятин и Розвадов в Бусском и Николаевском районах. Время от времени они пропускают автомобили.

Участники акции требуют отменить законопроекты №8487 та №8488, которые изменяют вправила ввоза легковых автомобилей и устанавливают штрафы за нерастаможенные иномарки.

Как сообщалось, общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили, поскольку те предусматривают отмену коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.

Во вторник протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрыли ряд дорог государственного значения в 16 областях. На следующий день в "Укравтодоре" сообщили о завершении акций протеста с перекрытием дорог в 9 областях и продолжении в 7, в том числе и Львовской.

Теги: #львов #киев_чоп
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