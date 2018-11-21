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12:51 21.11.2018

Гройсман поручил Мининфраструктуры отработать возможность обеспечения детей светоотражающими средствами

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Гройсман поручил Мининфраструктуры отработать возможность обеспечения детей светоотражающими средствами

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры отработать возможность обеспечения детей светоотражающими средствами с целью повышения безопасности на дорогах в вечернее время.

"Я бы хотел сегодня выйти с инициативой и поручить Министерству инфраструктуры чтобы мы подумали каким образом мы можем обеспечить детей такими специальными средствами светоотражающими, чтобы их было заметно в вечернее время", - сказал В.Гройсман в ходе заседания Кабинета министров в среду.

При этом премьер-министр указал на необходимость внедрения в Украине (по примеру ряда стран Евросоюза) требований по обязательному ношению светоотражающих средств в вечернее время. При этом он добавил, что в Украине сейчас уже темнеет рано и необходимо позаботиться о том, чтобы дети были заметны для водителей.

"Давайте сделаем специальные наборы, обеспечим детей в школах и думаю, что это будет наш вклад в безопасность. Поэтому, пожалуйста, обработайте, внесите предложения по этому поводу", - предложил премьер-министр.

Он также подчеркнул необходимость усиления безопасности на дорогах, в частности, за счет обновления перекрестков, создания островков безопасности и т д.

Как сообщалось, в сентябре Мининфраструктуры Украины совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) запустили проект по проведению информационной кампании по безопасности дорожного движения с фокусом на снижении скорости на автодорогах "Не гони, Украина".

Украина и ЕИБ в июле 2018 года подписали соглашение о выделении займа на EUR75 млн для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорогах в городах Украины".

В феврале текущего года и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак заявлял о необходимости увеличить суммы штрафов за превышение скорости на дорогах, а также усилить штат полиции.

Теги: #дороги #безопасность #мининфраструктуры #гройсман
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