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12:43 21.11.2018

Горбатюк о расследовании дел Майдана: Мы перешли экватор, идем к завершению, но много ещё надо сделать

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Горбатюк о расследовании дел Майдана: Мы перешли экватор, идем к завершению, но много ещё надо сделать

Расследование преступлений против участников Евромайдана не стало делом государственного приоритета, но будет сделано всё для завершения расследования, подчеркивает начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

На брифинге в среду в Киеве он отметил, что упрёки в адрес следствия относительно ненадлежащего расследования дел Майдана и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста.

"На сегодняшний день большая часть преступлений раскрыта... установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники", - сказал С.Горбатюк.

Он подчеркнул, что уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд.

По словам С.Горбатюка, под стражей по делам Майдана находится 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы.

Вместе с тем, он признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. "Тут не могу похвалиться результатом работы… но могу сказать, что мы двигаемся к результату", - добавил он.

Начальник управления спецрасследований вновь выразил непонимание ситуацией, когда подозреваемые в делах Майдана продолжают оставаться в структуре в МВД и Национальной полиции, в том числе на руководящих должностях, таких подозреваемых 33 человека. Также, по словам С.Горбатюка, один из подозреваемых - действующий сотрудник СБУ.

Кроме того, начальник управления упрекнул судебные инстанции в затягивании рассмотрения таких дел в суде. Он подчеркнул, что реформирование управления спецрасследований не способствовало эффективности расследования.

"Расследование преступлений Майдана не стало делом государственного приоритета", - выразил сожаление С.Горбатюк, однако заверил: "Мы перешли экватор, движемся к завершению расследования, но нам много ещё надо сделать… мы будем делать все возможное, чтобы точка была поставлена".

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская парировала С.Горбатюку по многим пунктам. По ее словам, есть "много вопросов" к следствию в части расследования дела по Р.Сенику, а сотрудник СБУ, которого упоминал С.Горбатюк, в настоящее время находится в зоне проведения операции объединенных сил. "В том числе это (невозможность проведения следственных действий с этим человеком - ИФ) - это вопрос к организации следствия", - указала замгенпрокурора.

Что касается процесса реорганизации департамента, занимающегося расследованием дел Майдана, то, как заверила А.Стрижевская, "никакого злого умысла не было".

Теги: #майдан #горбатюк
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