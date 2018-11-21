Руководители Украины поздравили десантников с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов поздравили десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины с их профессиональным праздником.

"Маруновые береты - символ крови украинских воинов-десантников, пролитой в боях за Родину. Вы - несокрушимые сыновья своей страны, которыми гордится каждый украинец. Поздравляю наших мужественных ребят с праздником. Пусть небесный покровитель - Архангел Михаил - защищает и бережет вас", - написал П.Порошенко в среду в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как подчеркнул А.Парубий в своем поздравлении, обнародованном на сайте парламента, легендарные боевые операции украинского десанта - рейд 2014 и героические бои за Донецкий, Луганский и Краматорский аэропорты - навсегда вписаны в историю Украины.

"Украинские десантники достойно зарекомендовали себя в миротворческих миссиях в Югославии, Ираке, Сьерра-Леоне, Косово, Либерии, получив заслуженную славу и уважение среди коллег из армий всего мира", - отметил спикер.

В.Гройсман поблагодарил десантно-штурмовые войска за мужество и отвагу.

"Главные черты десантно-штурмовых войск - преданное служение своему народу, высокий профессионализм и мужество, беспрекословное готовность к борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Героизмом, храбростью и мужеством в противостоянии российскому агрессору воины десантно-штурмовых войск вписали славную страницу доблести и отваги в летопись народной славы, и подтвердили, что украинцы способны защитить свою страну", - говорится в поздравлении А.Турчинова.