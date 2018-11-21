Зеркаль заявила о необходимости углубления сотрудничества с ЕС в рамках "Восточного партнерства"

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает важность углубленного сотрудничества в рамках формата "Восточного партнерства" между ЕС и странами, заключившими Соглашение об ассоциации с ЕС.

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел, о своей позиции Е.Зеркаль проинформировала во вторник во время встречи с послами государств-членов ЕС, занимающиеся вопросами Восточного партнерства.

По мнению украинской стороны, дальнейшее развитие интеграционных процессов должно быть направлено на участие Украины в общем рынке ЕС, особенно в области цифровых коммуникаций и энергетики, а также на работу по устранению нетарифных ограничений в торговле.

В ходе встречи была высказана обеспокоенность строительством «Северного потока-2», которое является не "бизнес-проектом", а "инструментом политического шантажа Российской Федерации".

Е.Зеркаль отметила необходимость интенсификации сотрудничества в рамках Восточного Партнерства, направленной на противодействие гибридным угрозам с целью создания безопасной среды для будущих выборов.

Замглавы МИД также отметила, что одним из приоритетов Украины в рамках Восточного Партнерства является поддержка молодежи и в этом контексте, в связи с приближением десятой годовщины основания инициативы ЕС "Восточное партнерство", актуальным является учреждение различных совместных культурных мероприятий с участием молодежи.

Заместитель министра также сообщила о необходимости определения перспективы углубления экономической интеграции для трех ассоциированных партнеров – Украины, Молдовы и Грузии - после 2020 года.

Послы, в свою очередь, еще раз подтвердили лидирующую роль Украины в Восточном партнерстве, отметили прогресс Украины в осуществлении реформ и эффективном введении безвизового режима и отметили, что контакты между людьми, в том числе через образование, молодежь, культурные и научные обмены и мобильность, сближают общества.