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11:47 21.11.2018

Полторак обсудил с госсекретарем Великобритании ситуацию с безопасностью в Украине и ход оборонной реформы

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Полторак обсудил с госсекретарем Великобритании ситуацию с безопасностью в Украине и ход оборонной реформы

Министр обороны Украины Степан Полторак в рамках официального визита в Великобританию встретился с государственным секретарем в сфере обороны этой страны Гэвином Уильямсоном (Gavin Alexander Williamson).

"В рамках встречи состоялись переговоры по ситуации с безопасностью в Украине, об этапах оборонной реформы и оборонного потенциала страны", - сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства в среду.

Теги: #полторак #великобритания
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