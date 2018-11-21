Полторак обсудил с госсекретарем Великобритании ситуацию с безопасностью в Украине и ход оборонной реформы

Министр обороны Украины Степан Полторак в рамках официального визита в Великобританию встретился с государственным секретарем в сфере обороны этой страны Гэвином Уильямсоном (Gavin Alexander Williamson).

"В рамках встречи состоялись переговоры по ситуации с безопасностью в Украине, об этапах оборонной реформы и оборонного потенциала страны", - сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства в среду.