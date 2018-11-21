События

11:14 21.11.2018

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во Львовской области

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Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во Львовской области

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса во Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла в среду около 6.30 на автодороге "Тернополь-Львов" в Золочевском районе. В результате столкновения с рейсовым автобусом, совершавшим рейс из Польши в Украину, 38-летний водитель "Ситроен Берлинго", житель Золочевского района, погиб на месте аварии.

О состоянии здоровья водителя и пассажиров автобуса не сообщается.

Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.

Теги: #дтп #львовская_область
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