События

10:47 21.11.2018

Эксперты Совета Европы положительно оценили законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности

2 мин читать
Эксперты Совета Европы положительно оценили законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности

Эксперты Совета Европы позитивно оценили законопроект № 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", сообщает сайт президента Украины и приводит выдержки из заключения.

«Законопроект является шагом вперед по сравнению с редакцией закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности », действующей с 2012 года. Положения этого законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы по регулированию и защите профессии адвоката, а по отдельным направлениям обеспечивают даже больше, чем требуют стандарты», - говорится в выводах экспертов.

К положительным достижениям законопроекта относятся расширения прав и гарантий адвокатов, в том числе их участие во всех следственных или процессуальных действиях, об участии в которых имеет право принимать клиент; беспрепятственный доступ к помещениям суда, прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел и правоохранительных органов; идентифицирован доступ ко всем государственным реестрам; усиление защиты информации в рамках адвокатской тайны, включая неразглашение даже при наличии разрешения клиента, а также использование любых технических средств без специального разрешения.

По мнению экспертов Совета Европы, законопроект совершенствует структуру органов адвокатского самоуправления, определение конфликта интересов, расширяет формы осуществления адвокатской деятельности, балансирует подходы к дисциплинарной ответственности и уменьшает риски злоупотребления со стороны дисциплинарных органов.

Эксперты также приветствуют положения законопроекта о доступе к профессии адвоката. «Независимое и автоматизированное тестирование профессиональных знаний и навыков способно привести к уменьшению коррупционных рисков. Кроме того, отмена требования о том, что стажеры должны оплачивать стажировку, может обеспечить более справедливый доступ к адвокатской профессии »,- отмечают эксперты.

Теги: #совет_европы #ап
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко не принял заявление генпрокурора Луценко об отставке

Активисты требуют от Порошенко отчета о действиях по освобождению политзаключенных в РФ

ВККСУ эффективно выполнила работу по формированию Верховного суда

Замглавы АП указывает на неточность цитирования позиции Польской церкви со стороны УПЦ(МП)

Совету Европы нужно равняться на неподдающихся давлению РФ украинских политзаключенных – Климкин

В Баку обвиняют Совет Европы в предвзятости к Азербайджану

Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви

В АП назвали "фейком" обнародованную накануне запись Онищенко по Злочевскому

Совет Европы расценивает инициативу предоставления депутатам прав на освещение НОТУ их деятельности как угрозу свободе СМИ в Украине

В АП подтвердили временное отстранение от должности главы Николаевской ОГА Савченко

ПОСЛЕДНЕЕ

Кинорежиссер Жан-Люк Годар отказался сотрудничать с Эрмитажем из-за дела Сенцова

Руководители Украины поздравили десантников с профессиональным праздником

В ближайшие дни в Украине будет относительно холодно

Зеркаль заявила о необходимости углубления сотрудничества с ЕС в рамках "Восточного партнерства"

Полторак обсудил с госсекретарем Великобритании ситуацию с безопасностью в Украине и ход оборонной реформы

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во Львовской области

Суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении чиновников Гослесхоза

Большинство греков против соглашения о переименовании Македонии - опрос

Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА