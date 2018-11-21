Эксперты Совета Европы положительно оценили законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности

Эксперты Совета Европы позитивно оценили законопроект № 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", сообщает сайт президента Украины и приводит выдержки из заключения.

«Законопроект является шагом вперед по сравнению с редакцией закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности », действующей с 2012 года. Положения этого законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы по регулированию и защите профессии адвоката, а по отдельным направлениям обеспечивают даже больше, чем требуют стандарты», - говорится в выводах экспертов.

К положительным достижениям законопроекта относятся расширения прав и гарантий адвокатов, в том числе их участие во всех следственных или процессуальных действиях, об участии в которых имеет право принимать клиент; беспрепятственный доступ к помещениям суда, прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел и правоохранительных органов; идентифицирован доступ ко всем государственным реестрам; усиление защиты информации в рамках адвокатской тайны, включая неразглашение даже при наличии разрешения клиента, а также использование любых технических средств без специального разрешения.

По мнению экспертов Совета Европы, законопроект совершенствует структуру органов адвокатского самоуправления, определение конфликта интересов, расширяет формы осуществления адвокатской деятельности, балансирует подходы к дисциплинарной ответственности и уменьшает риски злоупотребления со стороны дисциплинарных органов.

Эксперты также приветствуют положения законопроекта о доступе к профессии адвоката. «Независимое и автоматизированное тестирование профессиональных знаний и навыков способно привести к уменьшению коррупционных рисков. Кроме того, отмена требования о том, что стажеры должны оплачивать стажировку, может обеспечить более справедливый доступ к адвокатской профессии »,- отмечают эксперты.