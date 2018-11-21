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10:12 21.11.2018

Суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря

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Суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении до 23 декабря срока ареста народного депутата Надежды Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" ее адвокат Александр Шадрин, на заседании 20 ноября суд отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты.

Как известно, в настоящее время Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Теги: #савченко #суд
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