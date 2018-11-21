Трамп ответил на вопросы спецпрокурора Мюллера в письменном виде

Адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Адвокат американского президента Джей Секулов заявил агентству, что ответы были предоставлены во вторник.

Эта часть допроса касалась общих тем. В частности, Д.Трамп ответил на вопросы: "Координировалась ли его предвыборная кампания Россией?" и "Препятствовал ли он правосудию?"

Д.Трамп на прошлой неделе заявил журналистам, что отвечает на все вопросы Р.Мюллера самостоятельно.

Спецпрокурор Р.Мюллер занимается расследованием якобы имевших место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ.