Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что украинцы тяжелой ценой выстояли и победили и не свернут с европейского пути, старт которому в 2013 году дала Революция Достоинства.

"5 лет назад украинцы вышли с мирным протестом на Майдан Независимости в Киеве, чтобы отстоять свои ценности и свободу. После того были трудные месяцы противостояний, жестокие разгоны и убийства мирных граждан. Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили!" – написал В.Гройсман в своем официальном аккаунте в Твиттере в среду утром.

Премьер поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.