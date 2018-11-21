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07:24 21.11.2018

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

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За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. … В ходе боевых действий, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье" – добавили в штабе ООС.

"С начала текущих суток, противник огневой активности не проявлял" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, четверо боевиков НВФ уничтожены, еще четверо получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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